Roblox vale più di EA e Take-Two: entra in borsa a quota 45 miliardi di dollari

Roblox è finalmente riuscito ad entrare nel magico mondo della borsa USA, presente ora all'interno del New York Stock Exchange con una manovra che dovrebbe portare a ulteriore crescita per il gioco che è ormai un vero e proprio fenomeno popolare, tanto che la compagnia è valutata più di Electronic Arts e Take-Two.

Dopo un primo momento di difficoltà a concludere l'operazione di ingresso nel mercato azionario, paradossalmente perché l'eccessivo successo impediva la trasformazione in società per azioni, per dirla breve, il tutto si è poi risolto con una valutazione veramente alta: Roblox vale complessivamente 45 miliardi di dollari, ovvero più di giganti come EA e Take-Two in borsa.

Il fondatore di Roblox Corp., David Baszucki, era presente presso la sede della borsa di New York per suonare la campanella, come da tradizione per l'ingresso di una nuova compagnia di questo calibro, che otterrà la denominazione in codice "RBLX", commentando così: "Nel 2004, abbiamo fondato Roblox con la visione di connettere il mondo. Oggi, celebriamo il nostro listing diretto nella borsa di New York e riconosciamo il grande potenziale che abbiamo di fronte: costruire una piattaforma dove miliardi di persone si ritrovano per imparare, lavorare e giocare".