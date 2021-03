WandaVision 2 si farà? Kevin Feige di Marvel Studios sul futuro della serie

WandaVision non dovrebbe avere una Stagione 2, almeno secondo i piani attuali di Marvel Studios e Disney+, ma il capo della divisione, Kevin Feige, ha fatto capire come sia difficile avere una posizione definitiva al riguardo, mantenendo dunque delle aperture sulle possibilità di un futuro per la serie TV in questione.

La serie WandaVision è ormai completa su Disney+ e ha avuto un grande successo, accolta positivamente sia dalla critica che dal pubblico anche grazie alle sue particolarità in tema di contenuti ma anche costruzione e tecnica narrativa. La posizione ufficiale di Marvel e Disney sembra non prevedere una Stagione 2 della serie, ma su questo non si può essere certi.

"Sviluppiamo questi show come i nostri film", ha spiegato Feige, "in altre parole, quando iniziamo un film, speriamo sempre che possa proseguire, ma questo non modifica il modo in cui viene pensato. Semplicemente cerchiamo di produrre qualcosa che possa catturare la gente e la spinga a rimanere attaccata alla storia in modo da volerla rivedere o volere anche che continui. Questo è lo stile che adottiamo anche per le produzioni TV".

Dunque c'è qualche possibilità di vedere il seguito di WandaVision: "Sono stato in Marvel per troppo tempo per poter dire un no o un sì definitivo per quanto riguarda una possibile altra stagione di WandaVision". Tuttavia si rende anche conto di come questa sia una serie molto particolare, che offre anche meno possibilità nette di ulteriori seguiti, grazie anche alla libertà creativa di cui ha goduto.

Per quanto riguarda Scarlet Witch in particolare, la sua storia proseguirà con il film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nuova pellicola diretta da Sam Raimi e dedicata al personaggio Marvel che mostra anche il prosieguo della storia di Wanda, ma per il momento non c'è nulla di certo sul futuro della coppia Wanda e Visione.