Xbox: con l'aggiornamento della dashboard saprete se c'è l'italiano tra le lingue del gioco

Il nuovo aggiornamento della dashboard di Xbox Series X|S e Xbox One aggiunge tante nuove etichette nella pagina dei giochi sull'Xbox Games Store. Queste informazioni vi consentiranno di sapere in maniera più semplice e veloce molte caratteristiche di quel prodotto, come per esempio se c'è l'italiano tra le lingue supportate, se è ottimizzato per Xbox Series X|S, se c'è lo Smart Delivery e molto altro.

Se da una parte in molto hanno visto nell'immagine di presentazione della nuova dashboard degli indizi per di un futuro upgrade per Xbox Series X|S di Batman Arkham Knight, la cosa più interessante per noi giocatori italiani è il fatto che adesso basterà davvero un'occhiata per comprendere tutte le caratteristiche di un gioco.

Da quelle tecniche, come il supporto alle console di nuova generazione di Microsoft e allo Smart Delivery, ovvero la possibilità di continuare la propria partita indifferentemente su Xbox One o Xbox Series X|S, a quelle più editoriali, come per esempio il genere del gioco e le lingue supportate.

In questo modo potremo sapere se l'italiano è presente nel gioco ancora prima di fare un acquisto, così da non avere brutte sorprese successivamente. Si tratta di una aggiunta non rivoluzionaria, ma di una piccola novità che migliora sensibilmente la fruizione del negozio Xbox.