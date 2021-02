iPhone 12 mini, vendite deludenti: stop alla produzione nel secondo trimestre?

Sembra che le vendite dell'iPhone 12 mini siano state finora deludenti, il che potrebbe spingere Apple a fermare la produzione del dispositivo nel corso del secondo trimestre di quest'anno.

Non è la prima volta che si parla in questi termini dello smartphone dalle dimensioni ridotte: iPhone 12 mini non è decollato negli USA all'esordio e pare che non sia stato neppure protagonista dell'auspicata ripresa.

William Yang, analista presso JP Morgan, crede appunto che Apple fermerà la produzione di questo modello nel secondo trimestre, riconoscendo come stavolta siano stati i terminali di dimensioni maggiori a ottenere più consensi.

Lo stop alla realizzazione di iPhone 12 mini consentirebbe all'azienda di focalizzare le proprie risorse sulle altre linee, principalmente iPhone 12 Pro, che sembra stia vivendo un buon momento.

I dati rilevati finora confermano il trend e anzi indicano l'iPhone 12 mini come il modello meno venduto negli USA fra i quattro attualmente disponibili, relativamente al periodo ddi ottobre e novembre 2020.

A incidere potrebbe essere stato l'ormai affollato catalogo Apple, che per una somma solo leggermente inferiore consente di acquistare un iPhone 11.

A questo punto sarà interessante capire cosa deciderà di fare la casa di Cupertino per l'iPhone 13: il nuovo smartphone verrà prodotto anch'esso nelle quattro varianti viste finora? Oppure la versione mini verrà accantonata?