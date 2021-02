Hitman 3: il trasferimento dei livelli su PC potrebbe arrivare "a fine febbraio"

Hitman 3 è arriva su PC e console a fine gennaio 2021 e ha convinto critica e pubblico con tutti i nuovi livelli e il solito stile impareggiabile dell'Agente 47, dimostrando che vi è ancora grande fame di giochi stealth. Purtroppo, la versione PC ha reso la vita difficile ai videogiocatori: infatti, a causa dell'esclusività Epic Games Store, i giocatori computer non hanno potuto trasferire i propri livelli dei precedenti capitoli della serie, pur possedendoli su Steam. Ora, IO Interactive ha affermato che entro la fine di febbraio sarà possibile farlo.

Inizialmente, i giocatori avrebbero dovuto ricomprare i livelli di Hitman 2 (quelli di Hitman 1 erano in regalo fino a 10 giorni dopo l'uscita di Hitman 3) per usarli nel nuovo capitolo, ma dopo le lamentele del pubblico IO Interactive ha deciso di tornare sui propri passi e ha promesso una soluzione. Non era stata indicata una data: ora, però, il team ha svelato che la soluzione è stata completata e che è attualmente in fase di test per evitare qualsiasi tipo di problema.

Non vi è un giorno preciso, ma nell'arco di massimo tre settimane dovrebbe essere possibile finalmente accedere ai livelli dei vecchi capitoli in Hitman 3. La questione sta per risolversi, ma di certo sarebbe stato meglio se IO Interactive avesse proposto questa opzione fin dall'inizio.

Nel frattempo, il team di Hitman 3 ha anche indicato i contenuti aggiuntivi di febbraio in video.