PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta: sconti fino al 60%

PlayStation Store ha visto l'inizio di una nuova promozione, La Scelta dei Critici, con tanti giochi PS5 e PS4 in offerta e sconti fino al 60%. Ebbene, quali sono i titoli che non dovreste perdervi?

Assassin's Creed Valhalla torna disponibile a 48,99 euro anziché 69,99 nella doppia versione PS5 e PS4: non è la prima volta che il titolo Ubisoft viene proposto con una riduzione del 30%, ma non troverete di meglio nell'immediato: se volete immergervi nell'avventura dei vichinghi sullo sfondo dell'Inghilterra del IX secolo, non perdete altro tempo e procedete all'acquisto.

Lo stesso discorso può essere fatto per Watch Dogs: Legion, che può essere vostro per 41,99 euro anziché 69,99, anche qui nella doppia versione PS5 e PS4. Lo sconto è pari al 40%, non è inedito ma parliamo in ogni caso della cifra più bassa di sempre per il nuovo episodio della serie action adventure, ambientato stavolta in una Londra post-brexit controllata dalla Blume Corporation.

Restando nel catalogo della casa francese, c'è Immortals: Fenyx Rising a 41,99 euro anziché 69,99, mentre cambiando publisher troviamo l'eccellente Star Wars Jedi: Fallen Order è in promozione a soli 25,19 euro anziché 69,99 e lo spettacolare DOOM Eternal a 23,09 euro anziché 69,99.

Anche il franchise di Resident Evil è in offerta, con Resident Evil 3 a 19,79 euro anziché 59,99, Resident Evil 2 a 15,99 euro anziché 39,99 e Resident Evil 7 biohazard a 9,99 euro anziché 19,99: se per caso non avete ancora giocato con questi capitoli, il nostro suggerimento è di farli vostri all'istante.

In casa Bethesda sono invece disponibili Dishonored 2 a 9,99 euro anziché 19,99, oppure delle straordinarie raccolte: Dishonored & Prey: The Arkane Bundle a 29,99 euro anziché 99,99, oppure Wolfenstein: Alt History Collection a 44,99 euro anziché 89,99.