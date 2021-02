GTA 6: ambientazione, protagonista, motore grafico e scene di nudo nel nuovo leak

GTA 6 è stato protagonista di un nuovo, possibile leak il cui autore ha parlato dell'ambientazione, del protagonista, del motore grafico utilizzato e finanche della presenza di scene di nudo nel gioco.

Si tratta a tutti gli effetti di una seconda mandata di rumor dopo quelli di ieri su uscita e ambientazione di GTA 6, ed è inutile dire che anche in questo caso bisogna prendere tutte le informazioni con le pinze: può darsi che si tratti di un leak legittimo, ma anche no.

La fonte sostiene di aver lavorato presso Rockstar Games dal 2004 e dice che questi dettagli verranno confermati "prima di quanto si creda", suggerendo dunque che un possibile reveal di Grand Theft Auto VI sia praticamente imminente.

Secondo il nuovo leak, GTA 6 utilizzerà lo stesso motore grafico di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V, ma in una versione migliorata che includerà il supporto al ray tracing seppure limitatamente a riflessi e ombre. Per le luci bisognerà attendere l'uscita della versione PC, che arriverà 12 mesi dopo le edizioni console.

Il leaker ha detto poi che i dettagli sulle dimensioni della mappa che aveva rivelato in precedenza sono stati fraintesi, e che il riferimento era unicamente alle tempistiche necessarie per attraversare lo scenario da un'estremità all'altra, che in Red Dead Redemption 2 sono pari a 15-20 minuti mentre in GTA 6 saranno di 13-15 minuti. L'ambientazione sarà comunque più grande, a suo dire.

Il gioco ci darà piena libertà di esplorazione, non si sarà obblligati a seguire la storia principale. Fra i brani ufficiali presenti nella colonna sonora troveremo "Always on my mind" dei Pet Shop Boys. Ci saranno molti più edifici in cui sarà possibile entrare, con texture differenti. Ovviamente non tutti saranno accessibili.

La fisica risulterà migliorata rispetto alle ultime produzioni Rockstar, con Red Dead Redemption 2 come base di partenza su cui costruire una struttura ispirata al mondo moderno. La guida dei veicoli avrà un feeling meno arcade rispetto a GTA V, ma non sarà pesante come in Grand Theft Auto IV.

Anche in questo caso non è stato rivelato il nome del protagonista, che però avrà una madre e una sorella (Frankie), mentre suo padre è morto. Secondo alcune teorie è possibile che le due linee temporali di GTA 6 ci vedano controllare prima il padre e poi il figlio in periodi differenti.

Sarà un gioco enorme in termini di contenuti, con anche brani di famosi artisti degli anni '80 ascoltabili alla radio. I sistemi di monetizzazione per l'online saranno più leggeri rispetto a quelli di GTA V per evitare critiche da parte della stampa. L'editor dei personaggi includerà tante nuove personalizzazioni estetiche, con anche la scelta della corporatura.

GTA 6 includerà un sistema morale simile ma non identico a quello di RDR2, che influenzerà l'esito di determinate missioni ed eventi. Le mappe saranno due: Liberty City e un'isola cubana non meglio specificata. Narrativamente il gioco si porrà come una rappresentazione satirica dell'America degli anni '80.

A tal proposito, non mancheranno i riferimenti culturali, ad esempio in una missione sarà presente un enorme easter egg dei Goonies quando il protagonista troverà una misteriosa mappa. I mezzi di trasporto principali saranno auto, moto, barche, elicotteri e motoscafi.

Il sistema di controllo sarà una versione rifinita di quello visto nei precedenti episodi, con un gunplay che parte dalle meccaniche di Red Dead Redemption 2 modificandole. Non sarà possibile muoversi in stile parkour nello scenario. Saranno presenti scene di nudo negli strip club e in alcune cutscene, e si potranno aver delle relazioni con i PNG.

Graficamente saranno presenti due opzioni, una con risoluzione più alta e una con frame rate a 60 fotogrammi. Il nostro personaggio potrà allenarsi e mettere su muscoli, ma dovremo fare attenzione a farlo mangiare nel modo giusto. Alcune delle attività collaterali riguarderanno gioco d'azzardo, ballo e pattinaggio.

Il comportamento dei PNG sarà come quello visto in RDR2, ma in un contesto moderno. La polizia non ci ammazzerà per piccoli crimini, e i poliziotti potranno essere corrotti in determinati casi. Si potrà combattere a mani nude, afferrare la gente e stringerla in una morsa. Le uccisioni stealth vanteranno animazioni specifiche.