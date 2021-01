GTA 6 potrebbe essere annunciato durante il Super Bowl 55 di febbraio?

GTA 6, secondo un'arzigogolata teoria, potrebbe essere annunciato durante il Super Bowl 55 che si terrà il 7 febbraio 2021, questa è la voce di corridoio che sta prendendo quota tra Twitter e siti internet in questi giorni per quanto riguarda il nuovo capitolo della celebre serie Rockstar Games.

Mentre dalla compagnia permane il silenzio più assoluto, i fan continuano a elaborare ipotesi e disegni mettendo insieme presunti indizi, portando a soluzioni piuttosto bizzarre. In questo caso, come riportato da Dexerto.com, ci si riferisce a quanto emerso nel corso del Super Bowl dell'anno scorso, che conteneva alcuni riferimenti alla serie Grand Theft Auto.

In particolare, come fatto notare anche su alcune discussioni di Reddit, è stato messo in evidenza come durante il Super Bowl 54 del 2020 alcuni canali televisivi abbiano utilizzato vari riferimenti alla serie di Rockstar Games durante le trasmissioni e per pubblicizzare l'evento sportivo.

Il legame in quel caso era fornito da GTA: Vice City e dal fatto che la città ospitante la finale dell'NFL fosse Miami, dunque i riferimenti avevano senso. Alcuni canali hanno utilizzato i font tipici di Grand Theft Auto o la classica configurazione della cover in stile collage di cartoline per pubblicizzare l'evento.

Sebbene la questione avesse senso dal punto di vista della collocazione geografica della partita, questo non ha ovviamente fermato le speculazioni: ora, con il Super Bowl 55 all'orizzonte, i fan di GTA vogliono credere che il legame tra l'evento sportivo e la serie possa riproporsi. Solo che a questo punto, venendo meno il legame geografico (si terrà infatti a Tampa, in Florida) l'idea è che questo rapporto possa concretizzarsi nella presentazione di GTA 6.

Sul nuovo gioco non c'è alcuna informazione e in effetti non è nemmeno stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games, ma rimane stabile nelle voci di corridoio e ultimamente se n'è parlato anche per possibili caratteristiche del mondo online a causa di un brevetto registrato da Take Two, o per il fatto che il protagonista potrà essere maschio o femmina.

Storicamente, il Super Bowl è noto anche per contenere pubblicità di grandissimo rilievo durante le sue pause, anche perché gli spazi pubblicitari vengono venduti a peso d'oro, considerando l'audience dell'evento, dunque potrebbe effettivamente essere il momento ideale per presentare un videogioco di grosso calibro come GTA 6, ma al di là di questo e dei costrutti cospirazionistici a partire dai riferimenti presenti nel Super Bowl 54, non ci sono molti altri indizi a supporto.