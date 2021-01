PS5: Ghost of Tsushima in versione next-gen potrebbe essere in arrivo

Dave Molloy, Cinematic Creative Director presso Sucker Punch, ha recentemente aggiornato la propria pagina LinkedIn, scrivendo "attualmente al lavoro su Ghost of Tsushima per Sony PS5". La scelta delle parole è molto precisa e nell'arco di dieci ore la scritta è cambiata in "attualmente al lavoro su Ghost of Tsushima per Sony PlayStation". Cosa vi è dietro?

Prima di tutto, come sempre, bisogna prendere in considerazione che si sia trattato solo di un errore del director. Se così non fosse, però, significherebbe che Sucker Punch è attualmente al lavoro su un gioco "Ghost of Tsushima" per PS5. A questo punto vi sarebbero due possibilità.

La più semplice è che Sucker Punch e Sony abbiano in programma il rilascio di un'upgrade tecnico massiccio per Ghost of Tsushima, per sfruttare la potenza aggiuntiva e le feature uniche di PS5. Parliamo ovviamente del ray tracing, di una risoluzione superiore, di migliori texture in game ed effetti aggiuntivi; senza dimenticare il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense.

La seconda possibilità, invece, è che Sucker Punch sia già al lavoro sul seguito di Ghost of Tsushima per PS5. Per il momento è impossibile dirlo con certezza. Non vi sono informazioni ufficiali da parte di nessuna delle parti coinvolte.

Ghost of Tsushima ha ottenuto un enorme successo, quindi l'idea di un seguito è tutt'altro che assurda. Una nuova versione per PS5 del primo gioco, però, permetterebbe di vendere ancora più copie, quindi non è da escludere. Speriamo di scoprire presto nuove informazioni a riguardo.

Infine, vi segnaliamo che i bagarini sono stati sconfitti in Giappone, ma il metodo potrebbe non piacervi. Inoltre, PS5 risorge: +324% giochi venduti in UK, Hitman 3 guida la classifica.