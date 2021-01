PS5 risorge: +324% giochi venduti in UK, Hitman 3 guida la classifica

Secondo i dati di GfK condivisi da Gamesindustry.biz, nel corso della settimana conclusasi il 23 gennaio 2021, i giochi PS5 hanno visto un incremento di vendite pari al +324% in UK. Il Regno Unito, vi ricordiamo, è uno dei mercati più grandi d'Europa e importante indicatore della salute del mercato videoludico nel Vecchio Continente. A guidare la classifica della settimana è Hitman 3.

I dati fanno riferimento solo alle versioni scatolate dei giochi: non sono incluse quindi quelle digitali. Nondimeno, sappiamo che Hitman 3 è riuscito a vendere il 17% di copie fisiche in più rispetto al precedente capitolo in UK. Per quanto riguarda la divisione delle vendite, il 49% erano per PS5. La console Sony "risorge" quindi anche grazie al gioco di IO Interactive. Al secondo posto troviamo la versione Xbox del gioco (27%) e al terzo la versione PS4 (25%). Nel complesso, quindi, sono le console Sony quelle più vendute, almeno in formato fisico.

Hitman 3 riesce, per la settimana, a vendere anche più di Animal Crossing New Horizons, anche se solo di 800 copie. Vediamo la classifica completa:



Hitman 3

Animal Crossing: New Horizons

Mario Kart 8: Deluxe

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Call of Duty: Black Ops Cold War

Grand Theft Auto V

Ring Fit Adventure

Just Dance 2021

Minecraft: Nintendo Switch Edition

FIFA 21

La scorsa settimana nuove PS5 sono state distribuite e questo ha avuto un chiaro effetto sulle vendite dei giochi. Potete infatti notare che Marvel's Spider-Man Miles Morales è salito in quarta posizione rispetto alla 12esima della settimana precedente, con una crescita del +161%. Fuori dalla top ten, troviamo Demon's Souls che con un +291% sale in 27esima posizione. Call of Duty Black Ops Cold War, invece, vede un +56%, guidato dalla versione PS5. Anche Assassin's Creed Valhalla cresce del 7%, con però un +174% se consideriamo solo la versione PS5.

PS5 dimostra quindi che il pubblico ha grande interesse per console e giochi: l'unico problema è che non vi sono abbastanza console in circolazione e questo limita anche le vendite software. Infine, vi segnaliamo il confronto tra le versioni di Hitman 3: caricamenti su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.