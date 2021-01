Hitman 3: video mostra una speedrun di 8 secondi, il record è scioccante

I videogiochi sono fortemente legati al concetto di speedrun, ovvero il cercare di completare un'opera il più rapidamente possibile. Per farlo servono ore e ore di allenamento e spesso vediamo videogame o livelli completati in pochi minuti, invece che ore. Be', Hitman 3 permette di andare oltre. L'utente YouTube Goron ha rilasciato un video nel quale possiamo essere testimoni di una speedrun scioccante di soli 8 secondi.

Esatto, come potete vedere nel video qui sopra, il giocatore ha completato il livello Dubai, eliminando entrambi gli obbiettivi, in soli otto secondi. E se pensate che sia incredibile, sappiate che fino a poche ore fa il record era di 9 secondi: i giocatori stanno ancora ottimizzando la procedura, quindi è possibile che presto venga segnato un record di 7 secondi. Esattamente, però, come funziona questo livello di Hitman 3?

Sulla carta è molto semplice. Appena entrati in Hitman 3 - Dubai "On Top of the World", i due obbiettivi si trovano nelle balconate superiori. Appena si appare nella mappa, si deve fare qualche passo in avanti, sparare un colpo con una pistola silenziata così da spingere l'IA nemica a bloccarsi sul posto, fare qualche altro passo e, da un punto corretto, colpire alla testa entrambi gli obbiettivi. Poi, si deve tornare indietro fino all'uscita e premere il tasto di interazione. Il tutto in 8 secondi, o meno se volete provare a battere il record. Sembra facile, ma non lo è affatto.

Ovviamente questa speedrun di Hitman 3 non include l'obbiettivo "Silent Assassination" in quanto l'eliminazione dell'obbiettivo avviene in piena vista. Per poter ottenere tale rank, è necessario spendere ben 17 secondi all'interno del livello. Sembra un eternità, vero? Potete vedere il filmato relativo a questa seconda speedrun in calce.

Infine, sempre a tema Hitman 3, vi ricordiamo che il ray tracing è in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, assicura IO Interactive.