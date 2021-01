Wonder Boy: Asha in Monster World, data di uscita e nuovo trailer in Giappone

Wonder Boy: Asha in Monster World torna a mostrarsi con un nuovo trailer che, tra le altre cose, annuncia anche una data di uscita per il gioco in Giappone, dove arriverà il 22 aprile 2021, in attesa di ulteriori informazioni per l'occidente.

Annunciato l'estate scorsa, Wonder Boy: Asha in Monster World è un nuovo capitolo della storica serie di action adventure con elementi platform, che si collega direttamente a dove questa si era interrotta nel passato, cercando di recuperarne in pieno lo spirito e lo stile, come dimostra la continuità con gli stessi autori.

Sviluppato da Studio Artdink e pubblicato da ININ Games, Wonder Boy: Asha in Monster World coinvolge infatti alcuni degli autori originali della serie, come Ryuichi Nishizawa a dirigere il progetto, insieme anche al compositore originale Shinichi Sakamoto, autore delle colonne sonore dei vecchi capitoli, al character designer Maki Oozora e al creative manager Takanori Kurihara.

Protagonista del nuovo capitolo è Asha, che era il personaggio principale di Monster World 4 del 1994, insieme alla creatura volante Pepelogoo, in una nuova missione al salvataggio del mondo. La struttura riprende quella classica della serie con la sua fusione di elementi platform, action e adventure, ma in questo caso viene utilizzata grafica in 2D per un effetto in stile 2,5D.

Dopo il primo trailer ufficiale uscito a breve distanza dall'annuncio, torniamo dunque a vedere Wonder Boy: Asha in Monster World in un altro trailer nipponico, con data di uscita fissata per il 22 aprile. Il gioco è atteso su PC, PS4 e Nintendo Switch.