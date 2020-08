Wonder Boy: Asha in Monster World annunciato per PS4 e Nintendo Switch

Wonder Boy: Asha in Monster World è stato annunciato dal publisher ININ Games per PS4 e Nintendo Switch, in sviluppo presso Studio Artdink e in uscita nei primi mesi del 2021.

Si tratta di un gioco che coinvolge anche i creatori originali della serie nel suo sviluppo: l'autore Ryuichi Nishizawa è infatti tornato a dirigere il progetto, insieme anche al compositore originale Shinichi Sakamoto, autore delle colonne sonore dei vecchi capitoli, al character designer Maki Oozora e al creative manager Takanori Kurihara.

Wonder Boy: Asha in Monster World è un nuovo capitolo della serie, che si collega direttamente a dove questa si era interrotta nel passato, cercando di recuperarne in pieno lo spirito e lo stile, come dimostra la continuità con gli stessi autori.

Protagonista del nuovo capitolo è Asha, ovvero il personaggio principale di Monster World 4 del 1994, insieme alla creatura volante Pepelogoo, in una nuova missione al salvataggio del mondo. La struttura sembra sia quella classica della serie, ovvero una fusione di elementi platform, action e adventure, ambientato all'interno di un mondo considerato vivace e reattivo.

La presentazione completa di Wonder Boy: Asha in Monster World è prevista per la Gamescom 2020, che si terrà questa settimana. Non è chiaro se sia fissata all'interno dell'Opening Night Live che andrà in onda il 27 agosto 2020 ma è probabile, vista la concentrazione di giochi in tale occasione. Ricordiamo peraltro che la seguiremo in diretta su Multiplayer.it a partire dalle ore 19:00.