Turrican, nuovo capitolo annunciato durante l'Opening Night Live, sviluppato da Factor 5

Il publisher Strictly Limited Games ha annunciato che un nuovo Turrican sarà annunciato domani durante la Opening Night Live della Gamescom 2020. Il gioco è sviluppato dai Factor 5 e di nostro speriamo che la colonna sonora sia stata affidata al grande Chris Hülsbeck, l'autore di quella originale. Strictly Limited Games ha annunciato anche che le prenotazioni delle copie fisiche partiranno subito dopo l'annuncio.

Il tweet con la novità è stato accompagnato da un'immagine che parla del trentesimo anniversario di Turrican, quindi il nuovo titolo potrebbe essere anche un remake o un reboot. In ogni caso questa è la notizia più bella dell'anno, quindi speriamo che l'annuncio effettivo sia altrettanto esaltante. Non si scherza con i sentimenti.

Per chi non la conoscesse, la serie Turrican nasce nel 1990 e ottiene un immenso successo, soprattutto su personal computer. Si tratta fondamentalmente di platform pieni d'azione e segreti, che all'epoca fecero scalpore per la grandezza dei livelli e dei nemici (in particolare i primi due capitoli per C64 che erano dei piccoli capolavori di programmazione).

A questo punto non ci resta che chiudere il sito e metterci in attesa dell'annuncio. Tanto il resto non conta. Si scherza, ma nemmeno troppo.