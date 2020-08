PlayStation Store: tanti sconti sui giochi PS4 con l'iniziativa "Gemme Nascoste"

Gli sconti "Gemme Nascoste" sono dunque disponibili da oggi, 26 agosto, fino al 10 settembre 2020 e propongono prezzi ridotti fino al 90% rispetto agli originali, dunque si tratta di un'occasione veramente molto allettante per fare un po' di spesa su giochi che potrebbero essere stati trascurati in precedenza.

PlayStation Store fa partire un'altra iniziativa di sconti con Gemme Nascoste , che propone centinaia di giochi in saldo tra indie e titoli di dimensioni non enormi ma comunque molto interessanti, con prezzi ridotti fino al 10 settembre.

Si tratta solo di alcuni dei tantissimi sconti in corso sul PlayStation Store per i giochi PS4, dunque vi rimandiamo all'elenco completo per saperne di più.