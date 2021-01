PlayStation Plus febbraio 2021: quando saranno svelati i giochi gratis per PS4 e PS5?

Ormai ci siamo, tra pochi giorni Sony annuncerà i giochi gratis di febbraio 2021 per PS4 e PlayStation 5 dell'abbonamento PlayStation Plus, ma quanto precisamente potrà avvenire l'annuncio ufficiale?

Ci troviamo nell'ultima settimana del mese e tutto fa pensare che l'annuncio dei giochi PS Plus di febbraio 2021 debba seguire il classico schema ormai consolidato: la presentazione dovrebbe dunque avvenire mercoledì 27 gennaio verso le ore 17:30, attraverso il tipico annuncio con trailer.

L'abitudine consolidata da Sony è annunciare i nuovi giochi gratis del PS Plus l'ultimo mercoledì del mese per il mese successivo, con i giochi che vengono poi messi a disposizione il martedì successivo. Questo ci dice anche che i nuovi giochi gratis dovrebbero dunque essere disponibili al download il 2 febbraio 2021, probabilmente.

Sappiamo già che uno dei giochi del catalogo PS Plus di febbraio 2021 sarà Destruction AllStars per PS5, il cui è arrivo è stato annunciato già da tempo con il suo posticipo e lo spostamento da titolo di lancio per la next gen Sony a gioco gratuito sul Plus di febbraio, ma restano da scoprire gli altri giochi. Considerando lo schema tipico, dovrebbero esserci dunque altri due titoli per PS4 previsti (verosimilmente retrocompatibili su PS5).

Si tratta tradizionalmente di uno dei momenti più attesi del mese da un sacco di giocatori, vista la diffusione di PlayStation da queste parti e la quantità di abbonati PS Plus, per i quali i giochi gratis mensili rappresentano sempre una caratteristica molto apprezzata. D'altra parte, i giochi di gennaio 2021 sono stati molto interessanti con la presenza di Shadow of the Tomb Raider e Greedfall per PS4, oltre a Maneater per PS5.

Cosa sperate sarà proposto all'interno del PlayStation Plus di febbraio 2021?