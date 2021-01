I 10 giochi horror più attesi del 2021

Il 2021 si prospetta un altro grande anno per gli appassionati di giochi horror: da The Medium a Resident Evil Village, ecco i dieci che aspettiamo di più.

Quello appena iniziato si prospetta un anno pieno di soddisfazioni per gli appassionati di giochi dell'orrore. Un genere sempre molto in voga, che anche nei prossimi dodici mesi promette esperienze spaventose, capaci di tenere con il fiato sospeso e aumentare i battiti cardiaci. Ecco i 10 giochi horror che aspettiamo di più nel 2021.

Sons of the Forest The Forest è stato una delle sorprese del 2018. Pubblicato dopo un periodo in accesso anticipato, questo survival poteva contare su grande atmosfera. Il suo seguito, Sons of the Forest, dovrebbe arrivare quest'anno su PS4 e PC, accompagnandoci in una nuova gita nel bosco a caccia del soprannaturale, per un'esperienza intensa e spaventosa.

The Outlast Trials Nel 2013 Outlast è stato un vero e proprio fenomeno, che ha lanciato Red Barrels nell'Olimpo degli sviluppatori del genere. Il secondo episodio del 2017 non ha avuto la stessa eco e forse anche per questo The Outlast Trials punta a una strada diversa, concentrandosi sul multiplayer. Non ci sono però molte informazioni a riguardo, se non che la vicenda ruoterà attorno ad alcuni esperimenti condotti durante la Guerra Fredda. Ne sapremo di più nel corso dell'anno, con l'uscita prevista su PC nel 2021.

Back 4 Blood Annunciato agli ultimi Game Awards e in uscita su PC, PlayStation e Xbox, Back 4 Blood è di fatto il terzo capitolo di Left 4 Dead che i fan aspettavano da anni. Sviluppato dallo stesso team, il nuovo progetto di Turtle Rock Studios non fa nulla per nascondersi e propone un gameplay cooperativo praticamente identico a quello della serie Valve. Il che è un bene, a patto che un approccio così derivativo non finisca per offuscarela creatività.

System Shock Remake Altro revival importante, System Shock Remake recupera uno dei grandi franchise partoriti dall'estro di Warren Spector, designer a cui si devono anche i primi Deus Ex e Thief. In questo rifacimento si torna così nel 2072 a combattere SHODAN, ma dopo il successo della campagna Kickstarter gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere nuove caratteristiche per smussare gli spigoli di un'esperienza che ha ormai quasi 30 anni. Dovremmo scoprire con quali risultati nel corso dell'anno su PC, PS4 e Xbox One.

Scorn Horror che punta molto sul suo immaginario, un mondo organico pieno di creature grottesche, Scorn è uno sparatutto in prima persona di cui sappiamo davvero molto poco. Dopo che Ebb Software non ha raggiunto il suo obiettivo su Kickstarter, il suo sviluppo è proseguito grazie a un investitore privato e dovrebbe vedere la sua conclusione proprio nel 2021, con il gioco in uscita su PC e Xbox Serie X ed S.

Little Nightmares 2 Dopo che Tarsier Studios ha sorpreso un po' tutti con il primo capitolo, Little Nightmares II prova a fare il bis con un seguito che propone un nuovo protagonista e nuovi orrori. Una maggiore libertà di approccio al pericolo, che in alcuni casi si può sfidare a viso aperto, e una cura maggiore negli enigmi fanno ben sperare per un'avventura che punta a tenerci costantemente sulle spine. Non resta che tirare le somme sulla trama, che potremo scoprire completamente solo dall'11 febbraio, quando il gioco arriverà su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Returnal Returnal è il primo vero tripla A di Housemarque, software house che si è fatta notare al lancio di PS4 con Resogun e che è stata poi acquistata da Sony. Sviluppato in esclusiva per PS5, questo rogue-like potrebbe rivelarsi una delle sorprese del 2021, grazie agli alti valori produttivi garantiti dall'etichetta PlayStation Studios e ad alcune trovate di gameplay molto interessanti, a partire dalle nuove "tecnologie aliene" utili per potenziare la protagonista dopo ogni sconfitta. Un titolo sicuramente da tenere d'occhio, insomma, che arriverà sulla nuova console Sony il 19 marzo.

The Medium The Medium è il progetto più ambizioso e tecnicamente evoluto mai creato da Bloober Team, e il suo ritmo compassato da avventura vecchio stile rappresenta una perfetta base per gli inquietanti scenari del gioco e le variazioni del gameplay legate al dualismo tra mondo reale e mondo spirituale. Se l'atmosfera si manterrà evocativa per tutta la campagna e la trama sarà all'altezza del resto, potremmo avere per le mani una avventura horror davvero memorabile per gli appassionati. Scopriremo il suo valore tra non molto, visto che la data di uscita è fissata per il 26 gennaio, su PC e Xbox.

Ghostwire: Tokyo Diventato famoso grazie alla presentazione di Ikumi Nakamura all'E3 2019, Ghostwire: Tokyo è il nuovo action adventure in prima persona sviluppato da Shinji Mikami e Tango Gameworks. Un gioco difficile da inquadrare, con un sistema di combattimento tutto da scoprire e un'ambientazione che gioca sul contrasto tra l'aspetto consueto di una Tokyo contemporanea e la presenza di forze sovrannaturali che hanno preso possesso della città, facendo scomparire la quasi totalità della popolazione. Arriverà su PC e PS5 a ottobre, ma dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft dovrebbe arrivare anche su Xbox.

Resident Evil Village Fresco di presentazione del gameplay, Resident Evil Village è senza dubbio l'horror più atteso del 2021. Mentre la trama si infittisce a ogni trailer, e ha il potenziale per trasformarsi in un'esperienza narrativamente godibile e persino angosciante, il gameplay ripropone la stessa struttura del settimo capitolo, modificata in alcuni aspetti. Grazie ai muscoli pompati della next-gen, poi, l'ultima demo ci ha dato un assaggio di quello che promette essere l'esperienza completa, bellissima e terrificante al tempo stesso. In uscita il 7 maggio su PC, PlayStation e Xbox.