Skyrim: Joe Biden diventa un video meme ed è in perfetto stile Bethesda

Il 20 gennaio 2021, Joe Biden ha giurato come 46° Presidente degli USA durante una Inaugurazione che è stata riprodotta in televisione durante la giornata. L'evento ha avuto luogo prima di mezzogiorno. Più tardi lo stesso giorno, Joe Biden si è presentato di fronte alla nazione dall'interno del Lincoln Memorial. Il video è stato ora sfruttato per creare un meme in perfetto stile Skyrim.

Come potete vedere in calce, l'utente Videogame Edits (@NostalgicVGEdit) ha aggiunto l'interfaccia di Skyrim a un pezzo del video. La telecamera, che in questo caso rappresenta il giocatore con visuale in prima persona, entra nel Lincoln Memorial e ottiene quindi la classica notifica di "luogo scoperto". Possiamo vedere anche la bussola in alto, il puntatore centrale e, quando la telecamera si avvicina a Joe Biden, possiamo notare il comando di interazione. Anche il semplice "Hello" del Presidente è perfetto e sembra veramente di aver dato il via a un dialogo generico con un NPC.

Notiamo anche che il video propone la soundtrack di Skyrim e il suono dei passi sul terreno che ci accompagna per tutto il gioco. Anche il movimento un po' fluttuante della telecamera rassomiglia a quello dei videogiochi in prima persona come Skyrim. L'opera di Videogame Edits è perfetta, non c'è che dire.

Vi segnaliamo infine che Skyrim diventa Oblivion: video mostra Skyblivion, la grafica è incredibile. Vi ricordiamo anche che Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod.