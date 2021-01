Skyrim diventa Oblivion: video mostra Skyblivion, la grafica è incredibile

The Elder Scrolls 6 sembra ancora molto lontano dall'uscita. Non sappiamo esattamente quanto dovremo attendere, ma di certo si parla di vari anni. Nel frattempo, i fan di TES possono continuare a divertirsi con i precedenti capitoli. Se Skyrim, dopo più di nove anni, inizia ad annoiarvi, dovreste optare per il quarto capitolo numerato della saga: Oblivion. Per fortuna, TES 4 sta attualmente subendo un lavoro di remake tramite il motore grafico di Skyrim. Parliamo di Skyblivion, di cui potete vedere un recente video a inizio notizia.

Skyblivion è un progetto fan made, ovviamente, ma la qualità è altissima come dimostra questo ultimo video. È in lavorazione dal 2013 e i progressi, anche se lenti, sono stati costanti nel corso degli anni. Il filmato qui sopra si concentra sulle missioni del gioco e sull'ambiente, completamente ricreato.

Pare inoltre che, con un tool creato dal team, sia ora possibile importare le quest di Oblivion direttamente in Skyblivion, qualcosa che nelle precedenti versioni non era possibile fare. In termini di data di uscita, ancora non è stato indicato un periodo preciso, ma il team afferma di vedere finalmente la fine del progetto. Attualmente vi è comunque altro lavoro da fare.

In ambito mod, vi segnaliamo che Skyrim va a 60FPS e coi Trofei su PS5 grazie ad una mod: ecco come installarla. Infine, Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod.