Skyrim a 60FPS e coi Trofei su PS5 grazie ad una mod: ecco come installarla

Grazie ad una mod creata da MrWright è possibile giocare a Skyrim su PS5 a 60FPS e coi trofei attivati. Il quinto capitolo di The Elder Scrolls è forse il più amato della serie di Bethesda e per questo motivo in molti lo stanno ancora giocando e amano perdersi per le sue lande innevate. Per questo motivo avere la possibilità di far girare la The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition su PS5 a 60FPS senza sacrificare i trofei potrebbe essere un motivo più che sufficiente per tornare ad esplorare la regione più settentrionale di Tamriel.

Per fortuna il procedimento è molto semplice. L'unica scocciatura è che per avere la possibilità di sbloccare i trofei occorre disattivare ogni volta la mod. Questo vuol dire che bisogna riattivarla ogni volta che si riapre Skyrim.