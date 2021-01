Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational: ecco le date dell'edizione 2021

Ubisoft ha annunciato le date ufficiali dell'edizione 2021 del Tom Clancy's Rainbow Six Invitational: dal 9 al 21 febbraio 2021. L'evento si svolgerà a Parigi, in Francia, la patria del publisher. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Le migliori squadre del circuito eSport globale di Rainbow Six si sfideranno in LAN, rispettando rigorose misure di sicurezza e senza la presenza del pubblico. Con la salute di giocatori professionisti, membri dello staff e partner come priorità principale, Ubisoft sta collaborando con il partner organizzatore Live Nation, l'agenzia per la salute e la sicurezza ACEPS, l'agenzia medica ISMA e il governo francese per garantire un ambiente offline competitivo, sicuro e controllato durante l'intero evento, seguendo le linee guida delle organizzazioni sanitarie e delle autorità locali.

Il Six Invitational ospiterà le 20 migliori squadre al mondo provenienti dalle quattro regioni principali del circuito eSport di Rainbow Six (Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord). Tutte le squadre inizieranno a competere nella fase a gironi dal 9 al 14 febbraio, dove saranno suddivise in 2 gruppi di 10 squadre ciascuno. Al termine della fase a gironi, le 8 migliori squadre di ogni gruppo si qualificheranno per i Playoff, che si terranno dal 17 al 21 febbraio.

Più di un semplice torneo, il Six Invitational segna anche l'avvio di un nuovo anno in Rainbow Six Siege. Al 2021 Six Invitational, la community di Rainbow Six Siege otterrà un'anteprima di ciò che il team di sviluppo ha in serbo per l'Anno 6, incluso alcune fantastiche sorprese. L'evento includerà anche panel dedicati al gioco e alla scena eSport, oltre a uno Showmatch con alcuni dei migliori creatori di contenuti della community.

Per maggiori informazioni, comprese quelle relative alla sicurezza anti COVID-19, vi invitiamo a leggere la guida all'evento.