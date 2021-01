Nintendo ha lanciato un account Twitter per le notizie corporate e finanziarie

Nintendo ha lanciato un nuovo account Twitter dedicato alle notizie corporate e finanziarie, dedicate in particolar modo agli investitori. Il primo messaggio dell'account, chiamato @NintendoCoLtd, è stato pubblicato sia in giapponese, sia in inglese. Probabilmente anche i futuri messaggi subiranno lo stesso trattamento, a meno di esigenze specifiche.

Il messaggio in sé spiega solo la funzione dell'account e notifica che non risponderà ai messaggi degli altri utenti, domande dirette comprese. Sostanzialmente fornirà informazioni e basta. In caso di problemi con prodotti Nintendo o domande da porre alla compagnia, si potranno continuare a usare i canali di comunicazione tradizionali, compresi gli altri account Twitter ufficiali.

Ovviamente il nuovo account Twitter non è l'unica fonte di notizie corporate e finanziarie su Nintendo. Già da anni la casa di Mario ha delle pagine dedicate ai suddetti argomenti. Diciamo che si tratta soltanto di un'aggiunta, che sarà gradita in particolare da chi utilizza Twitter su base regolare.