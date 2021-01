Stardew Valley: update 1.5 per console inviato per la certificazione, uscita a breve

Alla fine del 2020, ConcernedApe, autore di Stardew Valley ha svelato che i giocatori console avrebbero presto avuto occasione di mettere le mani sulla versione 1.5 del life simulator. L'arrivo era previsto per fine gennaio, senza un giorno preciso. Ora, come potete vedere in calce alla notizia, lo sviluppatore ha confermato che l'update 1.5 di Stardew Valley è stato inviato per la certificazione nella giornata di ieri.

Purtroppo questo non ci dice quando esattamente sarà possibile eseguire l'aggiornamento di Stardew Valley 1.5, ma comunque non dovrebbe mancare troppo. Ogni piattaforma ha il proprio processo di certificazione, ma ConcernedApe ritiene che entro la fine di gennaio o massimo l'inizio di febbraio sarà possibile avervi accesso.

Come saprete, l'update 1.5 di Stardew Valley è già disponibile per la versione PC del gioco. L'aggiornamento include ad esempio una nuova fattoria a tema spiaggia, più opzioni avanzate per il gioco, una nuova regione del mondo di gioco, nuovi personaggi, alcuni principali (con una propria trama) e altri secondari. Ci sono poi nuovi nemici, nuovi oggetti e nuovi segreti.

Si tratta di un aggiornamento molto importante che introduce una grandissima quantità di nuovi elementi di gioco, quindi i fan di Stardew Valley l'attendono con trepidazione. Speriamo quindi che arrivi quanto prima e che non vi siano problemi con il processo di certificazione.

Dal nostro punto di vista, Stardew Valley è la migliore alternativa ad Animal Crossing.