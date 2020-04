Stardew Valley: la migliore alternativa ad Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons ci sta piacendo da pazzi, e ve lo abbiamo ripetuto talmente tante di quelle volte che forse avrete già da tempo iniziato ad odiarci. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare questo video all'unica alternativa possibile al gioco per Nintendo Switch, ovvero Stardew Valley. Parliamoci chiaro, oltre a essere giocabile solo dai possessori di Switch, Animal Crossing non è adatto ad ogni palato: il fatto di funzionare in tempo reale allunga ogni attesa di ore, se non giorni e settimane. Per questo stesso motivo, ciò che è possibile fare nel gioco giapponese, si esaurisce spesso in trenta o poco più minuti: prendi la legna, consegni un po' di insetti al museo, raccogli qualche Punto Nook e poi sei pronto per salutare e tornare più avanti, magari in serata, magari la mattina seguente. È un concept straordinario, quello di Animal Crossing, perché spalma le sue sorprese lungo un intero anno e forse anche di più, ma che poco si adatta a chi vuole un gioco più intenso, complesso e soprattutto capace di tenerti attaccato allo schermo per ore ed ore.

La storia di Eric Barone Stardew Valley somiglia molto ad Animal Crossing, ma pesca a piene mani anche da giochi come Rune Factory e soprattutto Harvest Moon di cui è, paradossalmente, il miglior esponente. Questo perché il designer, il programmatore, il grafico nonché musicista di Stardew Valley, Eric Barone, puntava proprio a questo: realizzare il miglior Harvest Moon di sempre e dannazione se c'è riuscito in pieno, rischiando tantissimo in prima persona. Quando Barone ha lasciato un lavoro sicuro (ma decisamente poco interessante e in linea con i suoi studi da informatico) per inseguire questo sogno, non si è solo lasciato alle spalle uno stipendio fisso: i suoi genitori lo hanno continuamente attaccato ripetendogli di aver fatto una grande scemenza, e nello stesso modo si è comportata la sua fidanzata arrivando persino a lasciarlo. Quando un prodotto nasce da un simile background (descritto nel dettaglio e con toni epici nel libro Blood, sweat, and pixels) al suo interno nasconde sempre una scintilla di vita particolarmente luminosa, il proverbiale quid che ti rende speciale. Il destino di Stardew Valley rispetta la regola alla perfezione, ed è anche per questo che in pochissimi anni è arrivato a piazzare la ragguardevole cifra di dieci milioni di copie vendute (che ora potrebbero essere molte di più).