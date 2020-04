PS5 ha il Quick Resume? La killer app di Xbox Series X

Il Quick Resume è una delle caratteristiche più interessanti di Xbox Series X. Si tratta di una funzione permessa dalla grande veocità dell'SSD della console, che consente di passare in modo praticamente immediato da un gioco all'altro, tornando esattamente al punto in cui lo si era lasciato. Ne abbiamo visto alcuni esempi nei giorni scorsi e si tratta di qualcosa di veramente fenomenale e che, al momento, sembrerebbe rappresentare un grosso vantaggio nei confronti della concorrenza. La situazione però non è ancora chiarissima e su suggerimento del nostro amico Head Coaching abbiamo deciso di provare a fare luce sulla questione, spiegando da una parte cosa sia esattamente il Quick Resume, dall'altra se possiamo aspettarci qualcosa di simile anche su PS5.

Quick Resume di Xbox Series X Cominciamo descrivendo meglio cos'è il Quick Resume. Se ci avete seguito in queste ultime settimane saprete già che Series X consente di passare da un gioco all'altro con un paio di click e pochi secondi di una schermata di caricamento: da quello che si è visto possiamo dire tra i 5 e gli 8 secondi di media. E non si parla solo di un paio di titoli, ma di 4-5 sessioni che vengono sospese in contemporanea e che rimangono per ore e ore esattamente al punto in cui le abbiamo lasciate. Il funzionamento è piuttosto semplice, ma al tempo stesso straordinario: grazie alla velocità dell'SSD e alle modalità di accesso al disco progettate da Microsoft, quando si cambia gioco la memoria RAM del sistema viene spostata sull'SSD per poi essere recuperata quando si torna a giocare. Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha garantito la sospensione contemporanea di un minimo di 3 giochi Series X, e immaginiamo che il numero possa salire in base allo spazio disponibile su disco. Il potenziale di tutto questo mi pare abbastanza evidente. Prendete per esempio il video pubblicato da Microsoft come demo. È incredibile la velocità con cui vediamo il giocatore passare senza incertezze da State of Decay 2 a Forza Motorsport 7, da Ori and the Blind Forest a The Cave, fino ad Hellblade: Senua's Sacrifice e, ancora una volta a State of Decay 2. Ed è ancora più affascinante pensare di poter lasciare in sospensione tutti questi giochi, spegnere la console e tornare il giorno dopo praticamente senza caricamenti. Per chi come me ha sempre meno tempo per mettersi seduto con l'idea di giocare, il Quick Resume è senza mezzi termini una killer app. E devo essere sincero, mi ha entusiasmato più del numero dei TFLOP.

La risposta di PS5 Ma torniamo alla domanda del nostro Head Coaching: possiamo aspettarci qualcosa di simile su PlayStation 5? La risposta potrà sembrarvi sorprendente, ma forse sì. Anche se Sony pare voler affrontare la questione diversamente, prendendo una strada laterale se così vogliamo chiamarla. Vi chiedo però un piccolo sforzo di memoria, per tornare a quella lunga intervista di Mark Cerny, ingegnere a capo di PS5, che ci ha svelato le prime caratteristiche di PS5 e del suo SSD. Esatto, proprio il reportage pubblicato da Wired nell'ottobre scorso. All'epoca Cerny aveva parlato di cambiamenti nell'interfaccia. Non voglio essere pedante, ma devo riportarvi almeno un passaggio in particolare, che in parole povere, dice più o meno così. Su PS4 per sapere cosa stessero giocando i tuoi amici dovevi avviare il gioco. Su PS5 questo non sarà necessario. Ovvero non servirà avviare il gioco, vedere cosa succede, avviarne un altro, vedere che succede lì. Nel caso dei giochi multiplayer, saranno direttamente i server a dirci cosa stanno facendo i nostri compagni di scorribande e se possiamo unirci a loro. Attenzione, però, perché qui è la parte interessante, visto che quando si parla si quelli single player si va nel terreno di nostro interesse. Cerny infatti afferma che i giochi in singolo ci daranno informazioni su quali missioni avviare, permettendoci di partire direttamente da lì. Senza nemmeno avviare il gioco, tutto accessibile dalla homepage. Nessun passaggio intermedio tra i menu, per un accesso diretto alla modalità e alla missione che vogliamo giocare in quel momento. Inutile dire che una prospettiva del genere è senza dubbio allettante e basta guardare i mockup realizzati da FallingStickman per coglierne immediatamente tutto il potenziale (li trovate all'interno del video in testa all'articolo). Anche Jason Shreier, il sempre ben informato giornalista di Kotaku, ha detto la sua sull'argomento. Pare infatti che alcuni sviluppatori si siano dimostrati entusiasti del sistema operativo di PS5, affermando che giocare un titolo della nuova console potrebbe essere facile come guardare una serie su Netflix. L'obiettivo sembrerebbe, ma il condizionale è d'obbligo, quello di dare accesso immediato a ciò che si vuole fare e, ancora una volta, favorire chi vuole giocare una partita al volo e non ha tempo per mettersi un paio d'ore davanti alla console.