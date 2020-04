Godfall: il gioco PS5 è un misto tra Dark Souls e Destiny, con ray tracing e caricamenti minimi

Godfall, uno dei primi giochi di lancio annunciati finora per PS5, è protagonista di un articolo di approfondimento sul nuovo numero di Official PlayStation Magazine UK, dal quale emergono diverse informazioni riguardanti la sua struttura che ricorda un misto tra Dark Souls e Destiny e alcuni elementi tecnici come la presenza del ray tracing e di caricamenti ridotti al minimo.

Godfall, sviluppato da Counterplay Games, è finito improvvisamente sotto i riflettori in quanto annunciato come gioco PS5, dunque rappresentando uno dei primi titoli in assoluto annunciati per la nuova console Sony. Si tratta di un action RPG con una particolare ambientazione che mischia elementi fantasy alla fantascienza e si struttura come un multiplayer cooperativo, in questo senso seguendo la tradizione di Destiny.

Per quanto riguarda Dark Souls, la vicinanza è data soprattutto dal sistema di combattimento a corto raggio con armi bianche e simili, con dinamiche che ricordano un po' quelle tipiche della serie From Software.

Sembra inoltre che abbia una certa insistenza sulla raccolta del loot, altra caratteristica che richiama la serie Bungie, con un sistema di tre classi differenti per i personaggi che rimandano alle diverse armature utilizzabili, in questo senso ricordando forse un po' Anthem.

In base a quanto riferito dall'articolo, gli scontri con i boss sembrano essere particolarmente impegnativi: questi sono progettati per coinvolgere più giocatori insieme, dunque si tratta di sfide che possono tenere impegnati più personaggi contemporaneamente, seguendo tattiche di gruppo.

Dal punto di vista tecnico, gli sviluppatori hanno confermato la presenza del ray tracing e una riduzione drastica dei tempi di caricamento, rispetto a quanto siamo soliti vedere nei giochi di generazione attuale.

Godfall per PS5 e PC è stato annunciato ai Game Awards 2019 e successivamente si è mostrato in un video gameplay trapelato online, che era tratto da una build preliminare per PC.