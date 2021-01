Resident Evil Village: il cosplay di Kayla Erin è terrificante

Che Resident Evil Village abbia colpito nel segno lo si può capire dal fatto che siano già spuntati dei cosplay dei suoi personaggi, come dimostra questa eccellente interpretazione delle vampire viste nel trailer fatta da Kayla Erin.

Sono passati, infatti, una manciata di giorni e già la gigantesca vampira di Resident Evil Village e le sue aiutanti sono diventate delle vere e proprie icone della nostra industria. Il trailer di gameplay di Resident Evil Village ha colpit nel segno con le sue atmosfere e il character design di Capcom ha fatto il resto. Questa inquietante aiutante di Lady Dumitrescu, per esempio, riesce ad unire follia e orrore in un unico personaggio. Con in più un pizzico di sensualità.

Sensualità che Kayla Erin non disdegna di sottolineare con una scollatura vertiginosa, in grado di risaltare la particolare collana, ma non solo. Per il resto c'è da apprezzare il costume e i particolari, ma soprattutto la somiglianza dei lineamenti della modella col personaggio preso ad esempio.

Nel caso in cui siate interessati a Resident Evil Village non possiamo che consigliarvi di vedere il video della demo esclusiva per PS5 Maiden sottotitolato in italiano e di leggere la nostra anteprima di Resident Evil Village.

Se siete alla ricerca di cosplay, date un'occhiata al cosplay di Tracer di Overwatch firmato Shirogane-Sama o all'Harley Quinn folle e bellissima nel cosplay di Helly Valentine.