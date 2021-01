GameStop: il volo in borsa non è finito, su Reddit hanno creato uno Short Squeeze

In queste ore si sta consumando un piccolo/grande caso nella comunità finanziaria mondiale. In maniera difficile da comprendere per molti, il valore delle azioni di GameStop continua a salire vorticosamente. Il motivo principale è la convinzione, da parte di una popolosa comunità di Reddit chiamata WallStreetBets, che le fondamenta economiche della celebre catena siano molto solide e che il prezzo basso delle azioni e le voci di fallimento siano solo il frutto delle macchinazioni di speculatori finanziari. Per questo motivo i suoi partecipati hanno deciso di comprare in massa le azioni della compagnia e di tenerle, facendo salire il prezzo alle stelle. Ma il bello potrebbe non essere ancora arrivato: in tanti, infatti, sospettano che presto assisteremo ad uno Short Squeeze, ovvero al momento nel quale gli speculatori dovranno effettivamente comprare le azioni vendute "allo scoperto", perdendo miliardi di dollari e facendo salire alle stelle la valutazione delle azioni in mano a WSB.

Il tutto è nato dalla convinzione che la catena GameStop, a differenza di quello che successe a Blockbuster, ha ancora le carte in regola per avere un futuro roseo: il mercato dei videogiochi è ancora in forte crescita e il nuovo management, capitano da Ryan Cohen, ex CEO di Chewy, e da Reggie Fils-Aime, potrebbe essere in grado di trovare la formula giusta per rilanciare il colosso della vendita di videogiochi.

Il motivo principale della crisi della catena, oltre ad una vecchia amministrazione incapace, sono tanti fondi di investimento che stanno speculando (e quindi sperando) nel fallimento dell'azienda. Per questo motivo hanno comprato miliardi di dollari allo scoperto (quindi senza possederle effettivamente) nella convinzione che di lì a poco il valore delle azioni sarebbero sceso ulteriormente. In questo modo avrebbero potuto comprare le azioni "prese in prestito" ad un prezzo inferiore rispetto a quanto le hanno già vendute, realizzando un sostanzioso margine.

A questo genere di pratiche si è opposto il canale WallStreetBets, una comunità di giovani investitori che si è trovata d'accordo sulle potenzialità di GameStop e sul fermare questo genere di speculazioni finanziarie. Per questo migliaia di membri di Reddit hanno cominciato a comprare azioni GameStop senza rivenderle per creare un margine nel breve. In questo modo il prezzo delle azioni è salito e non è più sceso. Il "problema" è che il prezzo raggiunto in questo momento è molto più alto rispetto a quello previsto dai vari speculatori che nel giro di pochi giorni, si pensa, dovranno per forza acquistare le azioni vendute allo scoperto, dato che stanno per scadere i termini dell'accordo degli Short.

Una cosa che secondo molti creerà uno Short Squeeze, ovvero un'improvviso aumento del valore delle azioni di GameStop per via dei miliardi di dollari che i vari fondi di investimento saranno costretti e spendere per poter limitare le perdite.

Per la gioia, si pensa, di migliaia di investitori di WSB che si troveranno tra le mani azioni dal valore di centinaia di migliaia di dollari. Venerdì c'è stata la prima avvisaglia, che per molti è stata "solo" un Gamma Squeeze, ma la partita sembra tutt'altro che finita: da lunedì WSB e i fondi azionari si scontreranno nuovamente. I primi nel tentativo di far partire lo short squeeze, gli ultimi nella speranza che l'avidità delle persone faccia scendere nuovamente il valore delle azioni, così da limitare le loro perdite.

Chi vincerà?