Minecraft: video svela Herobrine, la mappa divenuta leggenda negli anni

Un altra mappa leggendaria è stata trovata all'interno di Minecraft. Parliamo di Herobrine, un seed al centro di un "creepypasta" che è divenuto famoso nel 2010. A svelare questa mappa è MinecraftAtHome, tramite il proprio canale YouTube. Potete vedere il video qui sopra.

Se non conoscete questa mappa, dovete sapere che nel 2010 uno streamer - Copeland - aveva affermato di aver incontrato uno strano NPC uguale alla skin base del giocatore ma con gli occhi da fantasma. Questa strana figura, Herobrine per l'appunto, scavava fosse 2 x 2 nel terreno e toglieva le foglie dagli alberi. Secondo alcuni rumor, si trattava di un tributo al fratello morto del creatore di Minecraft, Markus "Notch" Persson: in realtà, non vi era nulla di vero, visto che l'uomo è figlio unico. Tutta la questione venne poi classificata come una leggenda e quasi del tutto ignorata.

Dopo più di dieci anni, però, è stata trovata la mappa di Herobrine all'interno di Minecraft. Potete voi stessi visitarla, ecco i dettagli del seed:



Seed: 478868574082066804

Version: Java Alpha 1.0.16_02

Alpha coordinates: X=5.06 Y=71 (72.62 eye pos) Z=-298.54

Modern coordinates: X=5.16 Y=71 Z=-298.53

Camera angle: RX=93.75 RY=-1.2

Come potete vedere, avete bisogno della Java Version di Minecraft, con un update specifico. L'autore della scoperta è Andrew_555 (Kminister), aiutato da MinecraftAtHome. Recentemente, inoltre, la mappa di Among Us è stata ricreata da un fan, è perfetta e interattiva.

Inoltre, vi segnaliamo che Minecraft Earth chiude: è un grande flop.