Minecraft: mappa di Among Us ricreata da un fan, è perfetta e interattiva

Salestro, un creatore di mappe di Minecraft, ha proposto un suo nuovo lavoro per il gioco di Mojang. Il giocatore ha creato la mappa Skeld di Among Us, il grande successo del 2020. La mappa include ogni singola stanza della versione originale. Ci sono anche tutti gli oggetti visibili in Among Us sui vari tavoli e piattaforme di lavoro presenzi nella navicella. Oltre a essere perfettamente realizzata, la mappa è anche interattiva.

Salestro ha infatti aggiunto dettagli come la possibilità di collegare cavi elettrici e lanciare nello "spazio" le foglie dallo scarico dei rifiuti. Non è realmente possibile completare gli obbiettivi della partita di Among Us, ma quanto realizzato in Minecraft è nondimeno notevole. Potete voi stessi vedere i risultati nelle immagini in calce.

Among Us è stato un grande successo, arrivato in ritardo, ma di certo non sgradito. Gli sviluppatori, vi ricordiamo, hanno deciso di cancellare il seguito e di introdurre tutte le novità all'interno del primo capitolo in modo gratuito per supportare la nuova (ed enorme) community. Recentemente il gioco è anche arrivato su Nintendo Switch, divenendo subito un successo.

I creativi hanno quindi dato libero sfogo alle proprie idee e hanno creato fan art, giochi ispirati ad Among Us (alle volte vere e proprie copie spudorate) e anche cortometraggi di altissima qualità. La creazione di una mappa all'interno di Minecraft era quindi solo una questione di tempo.

Pare inoltre che Innersloth abbia aggiornamenti segreti in lavorazione. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni a riguardo.