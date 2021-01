PlayStation: 447 chili di console vendute in blocco, il prezzo è interessante

Se siete alla ricerca di una PS5 ma non riuscite a trovarla, fosse potreste accontentarvi di una delle vecchie console di Sony. Oppure, potreste comprarne 447 chili in un colpo solo. Goodwill sta infatti mettendo in vendita un'enorme scatola ricolma di console PlayStation usate. Non viene specificato l'esatto contenuto, ma vedendo le immagini possiamo vedere delle PS2, delle PS3 (fat e slim) e delle PS4. Le condizioni sono, a prima vista, pessime, ma chissà quali segreti sono nascosti sul fondo della scatola.

Tutte questa PlayStation 2, 3 e 4 non sono state testate e non sono state pulite, quindi è molto probabile che una buona fetta di queste non funzionino. Ovviamente tutto dipende dal prezzo: be', solo 800 dollari. In realtà, questo è solo il prezzo di partenza: si tratta di un'asta, quindi è possibile che molteplici compratori si diano battaglia. In tutta onestà, crediamo che questa offerta sia interessante solo per collezionisti o persone che si occupano di riparare console, che potrebbero quindi ricavare parecchio dalla rivendita.

Se non vi interessano le console, potrebbe essere più interessante un mix di controller di molteplici generazioni e piattaforme, visibile in calce nel tweet di Goodwill. In questo caso parliamo di circa 308 chilogrammi per un prezzo di partenza di 650 dollari. Crediamo che l'acquirente potrà organizzare il più grande torneo co-op locale di sempre con tutti questi controller.

Nel frattempo, la next-gen continua a essere introvabile. PS5 e Xbox Series X|S arrivano da GameStop USA, oggi: presto anche in Italia?