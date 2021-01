MediaWorld: solo per oggi iPhone, iPad e Apple Watch in offerta a prezzi ridotti

MediaWorld ha messo vari modelli di iPhone, iPad e Apple Watch in offerta a prezzi ridotti, ma attenzione: la promozione è valida solo per la giornata di oggi, 21 gennaio 2021.

iPhone 12 può essere vostro nella versione da 128 GB a 899 euro anziché 989, ma chi vuole spendere un po' di meno può ripiegare su iPhone 11, in offerta a 629 euro anziché 719 nella versione da 64 GB.

Apple Watch Series 6, l'ultimo modello dell'indossabile prodotto dalla casa di Cupertino, è disponibile a 419 euro anziché 439, mentre sono molteplici i modelli di iPad che rientrano nell'elenco degli sconti.

Abbiamo infatti iPad Pro 2020 da 11 pollici e 256 GB di storage in offerta a 949 euro anziché 1011, iPad Pro 2020 da 12,9 pollici e 256 GB di storage a 1.169 euro anziché 1.229 e iPad 2020 da 10,2 pollici e 32 GB di storage a 489 euro anziché 529.

Potete scorrere la lista completa dei dispositivi in promo cliccando qui. Come detto, le offerte valgono solo per la giornata di oggi.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.