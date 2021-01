Minecraft Earth chiude: è un grande flop

Microsoft e Mojang hanno annunciato che Minecraft Earth chiude, ossia che i server di gioco saranno spenti da giugno 2021, a circa due anni dal lancio in alpha. Probabilmente è il più grande flop legato al franchise multimiliardario.

L'annuncio, arrivato via Twitter, non specifica i motivi della chiusura, ma è facile immaginarli. Evidentemente Minecraft Earth non è riuscito ad attrarre una quantità sufficiente di giocatori da giustificare la sua esistenza.

Il gioco è stato comunque aggiornato per l'ultima volta come tributo finale alla comunità ancora attiva, quindi con dei bonus per tutti.

Minecraft Earth è nato come progetto di Microsoft per sfruttare la realtà aumentata, legandola a un brand noto e molto amato, soprattutto dai più giovani. Purtroppo non è riuscito a decollare, come ormai chiaro. Considerando che fu annunciato e lanciato nel 2019, si tratta di un tonfo bello grosso.