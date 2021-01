Deadeus: il trailer del nuovo gioco per Game Boy, la console immortale

In questi mesi si parla spesso della transizione da PS4/Xbox One a PS5/Xbox Series X|S. Il passaggio generazionale è più morbido rispetto al passato, soprattutto grazie alla retrocompatibilità, ma le "vecchie" console diventeranno presto obsolete per molti. In mezzo a questo ciarlare di hardware sempre più potenti e avanzamento tecnologico, però, spunta l'immortale Game Boy, grande successo di Nintendo, che accoglie un nuovo gioco: Deadeus. Qui sopra, potete vederne il nuovo trailer dedicato al rilascio.

Deadeus è stato sviluppato dallo studio indie -IZMA- e sarà pubblicato da Spacebot Interactive. Il gioco per Game Boy si focalizza su un ragazzo che vive un incubo profetico nel quale gli viene detto che tutti moriranno entro tre giorni. Il giovane deve quindi esplorare il mondo fuori dal proprio villaggio per salvare tutti. Il gioco include 11 diversi finali: il giocatore sarà quindi libero di plasmare il proprio viaggio.

Deadeus funzionerà su Game Boy, ma ovviamente anche su Game Boy Color e Game Boy Advance. Sarà venduto in formato cartuccia (ovvio anche questo) con una scatola e un manuale cartaceo (quest'ultimo meno scontato ma certamente gradito). La versione standard del gioco sarà venduta per 42 sterline (circa 46 euro) più le spese di spedizione. Il preordine sarà disponibile fino al 15 febbraio a questo indirizzo.

Sempre in tema Game Boy, la periferica WorkBoy, considerata perduta, è stata riscoperta recentemente.