Legends of Runeterra: nuove carte in arrivo, lo suggerisce un teaser

I giocatori di Legends of Runeterra stanno ancora apprendendo tutti i segreti dell'ultima espansione del gioco, Cosmic Creation, la quale ha introdotto un buon numero di nuove unità, tabelloni, campioni e magie. Ora, però, sembra sia arrivato il momento di ottenere o anche solo scoprire nuove carte. A suggerirlo è un nuovo teaser rilasciato tramite Twitter: potete vederlo in calce alla notizia.

Riot, prima di tutto, ha affermato che "Misteri saranno disotterrati", rimandando alla diretta Season 2021 Opening Day che avrà luogo l'otto gennaio. Già questo primo indizio ha spinto i giocatori a pensare che ci saranno nuovi annunci, precisamente legati alla regione "Shurima", il regno desertico casa di campioni come Azir, Nasus, Renekton, Rammus e Skarner, oltre che di molti altri. Tutti questi campioni potrebbero fare la propria comparsa in Legends of Runeterra ed essere svelati già il prossimo 8 gennaio.

Successivamente, è stato rilasciato il tweet che potete vedere poco sotto, il quale recita: "Scopri cosa abbiano in serbo per te le carte per il 2021". Ricordiamoci inoltre che ogni update non include unicamente nuove carte dell'ultima regione introdotta, ma anche nuove carte per le regioni più vecchie.

Inoltre, non mancano mai update e bilanciamenti per le carte e le meccaniche di gioco. Per ora, comunque, questi sono solo teaser: non possiamo dire in modo certo cosa ci aspetta in Legends of Runeterra. Dovremo attendere la live.

Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Legends of Runeterra - Call of The Mountain.