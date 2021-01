Giochi gratis per PC: ben 130 nel 2020, più che nel 2019

Nel 2020 ci sono stati ben 130 giochi gratis per PC nei vari negozi online, più che nel 2019, quando ne furono regalati 114. Da notare che l'utente Resetera dex3108, l'autore dell'elenco, ha specificato di aver escluso i giochi spazzatura, altrimenti la conta sarebbe stata decisamente più alta. Esclusi anche i regali su abbonamento, come i giochi di Prime Gaming.

Che dire? La quantità di giochi regalata nel 2020 è stata decisamente alta, così come la qualità degli stessi, visto che tra i doni ci sono state opere del calibro di Kingdom Come Deliverance, Rayman Legends, Grand Theft Auto V e Civilization VI, tanto per citarne alcuni.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'impressionante elenco: