Nintendo Switch Pro non deve essere potente, non servirebbe secondo Engine Software

Nintendo Switch è una console di successo e i risultati degli ultimi mesi lo dimostrano. La piattaforma della casa di Kyoto è ancora lontana dal pensionamento, ma i giocatori sono sempre più interessati a un modello "Nintendo Switch Pro" che proponga un hardware più performante. Secondo Engine Software (che si occupa di porting per Switch), però, la potenza aggiuntiva non serve, in quanto non sarebbe utilizzata realmente.

Ruud van de Moosdijk di Engine Software, co-fondatore e vice presidente, ha infatti detto cosa pensa a Nintendo Everything. "La nostra opinione potrebbe essere poco chiara per molti, ma non siamo grandi fan di un modello "Pro". Certo, sarebbe bello avere più RAM o GPU/CPU più veloci rispetto al vecchio modello, ma se la consideri ancora la stessa piattaforma devi assicurarti che i giochi vengano eseguiti su ogni modello. Quindi, per questioni di retrocompatibilità, le tue performance vengono testate sulle specifiche più basse. Abbiamo visto in passato che nei "sistemi potenziati" [ndr, PS4 Pro e Xbox One X] la potenza aggiuntiva non viene mai realmente utilizzata."

In poche parole, secondo Engine Software un modello Nintendo Switch Pro non avrebbe un impatto reale sulla qualità dei giochi. La forza di Switch, dopotutto, non è tanto nella potenza dell'hardware quanto nelle funzioni della console e nella libreria software di primissimo livello.

Per il momento, in ogni caso, i rumor su un modello Nintendo Switch Pro sono per l'appunto solo rumor. L'opinione di Engine Software è comunque perfettamente comprensibile e condivisibile. Voi cosa ne pensate?

Nintendo Switch sta espandendo il mercato console, attirando nuovi giocatori: secondo la compagnia di analisi Interpret.