Hitman 3, contenuti aggiuntivi di febbraio annunciati in video

Hitman 3 comincia il suo percorso di espansione e arricchimento con i nuovi contenuti aggiuntivi previsti per febbraio 2021, presentati in video da IO Interactive e comprensivi di diversi elementi nuovi, anche se al momento non sono previste altre mappe.

Tra le novità ci sono vari contratti Escalation, tra i quali due che sono esclusivi per coloro che possiedono la Deluxe Edition e si portano dietro anche nuovi costumi, nuove armi (tra le quali anche una katana) e nuovi strumenti come la granata tossica.

Verrà aggiunto anche un nuovo Elusive Target a tempo limitato, dal 26 febbraio all'8 marzo, inserito all'interno della mappa Sapienza tratta dal primo capitolo della nuova trilogia. Per il momento queste sono le aggiunte previste nella roadmap di febbraio, ma si tratta solo dell'inizio.

Come era stato riferito in precedenza, non ci saranno nuove mappe per Hitman 3 come contenuti aggiuntivi, ma gli sviluppatori hanno comunque pensato a DLC anche più sostanziosi e basati su ambientazioni già viste nei capitoli precedenti, come reinterpretazioni di mappe note e modificate in maniera piuttosto sostanziale.

Questo non esclude che in futuro non arrivino ulteriori mappe completamente nuove, in ogni caso, ma in un primo momento l'intenzione di IO Interactive è sfruttare il lavoro già svolto in passato per creare contenuti reinterpretati per il nuovo capitolo. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Hitman 3.