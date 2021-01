Hitman 3, DLC in arrivo da IO Interactive ma non saranno nuove mappe

Hitman 3 riceverà dei DLC, sebbene IO Interactive non abbia ancora cominciato a lavorarci. Stando alle parole della executive producer Forest Swartout Large, tuttavia, non si tratterà di nuove mappe.

Capace di recuperare i costi di sviluppo in meno di una settimana, Hitman 3 si pone già come un successo per il team danese, che parallelamente alla produzione di Project 007 vuole senz'altro continuare a supportarlo.

"Lavoriamo sempre a Hitman, dunque stiamo già guardando al futuro della serie", ha detto la produttrice. "Realizzeremo certamente dei DLC, anche se non abbiamo ancora deciso di che si tratterà."

"Credo che in questo momento non stiamo cercando nuove mappe: siamo più inclini a utilizzare gli scenari già disponibili e a reinventarli, distorcerli in qualche modo", ha continuato Forest Swartout Large.

"La differenza è che stavolta potremo usare l'intera trilogia, attingendo alle mappe di Hitman del 2016 e a quelle presenti in Hitman 2." Aspettiamoci nuovi modi di sperimentare le stesse location, insomma.