NVIDIA RTX 3080, 3070 e 3060: confermata la scarsa disponibilità anche nel 2021

NVIDIA ha confermato la scarsa disponibilità delle sue schede video RTX serie 30 anche per il 2021, il che significa che la maggior parte degli utenti PC non sarà in grado di acquistare una nuova GPU.

Il fatto che RTX 3080, 3070 e 3060 siano introvabili ha spinto alcuni produttori ad alzare il prezzo ufficiale delle schede, e a quanto pare NVIDIA non ha trovato una soluzione al problema, limitandosi a confermarne la gravità.

"Ci aspettiamo che la domanda di nuove GPU continui a superare di molto l'effettiva disponibilità nel corso di quest'anno", ha dichiarato Colette Kress, CFO di NVIDIA durante l'investors day annuale.

Tuttavia Kress ha anche parlato di un progressivo miglioramento della situazione. "Il nostro team operativo è agile e si sta comportando in maniera fantastica, dunque ci aspettiamo che le scorte aumentino con il passare dei mesi."

Quello della scarsità di semiconduttori è un tema ormai centrale, tanto che persino il presidente americano Joe Biden sta cercando delle soluzioni al fine di normalizzare il mercato.