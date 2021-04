PS5: l'aggiornamento 21.01 di aprile è disponibile ufficialmente

PS5 ottiene l'atteso aggiornamento di aprile, identificato con il codice 21.01-03.00.00.38-00.00.00.0.1

PS5 ottiene oggi l'aggiornamento 21.01-03.00.00.38-00.00.00.0.1 di aprile, una lunga sequenza di numeri che identifica un'evoluzione molto interessante della console Sony, che con questo update ottiene alcune nuove caratteristiche molto attese e utili.

Abbiamo visto proprio ieri le caratteristiche dell'aggiornamento di aprile di PS5, quando l'update è stato annunciato e presentato in via ufficiale da Sony e ora dovrebbe essere disponibile per tutti il download del nuovo firmware, che ammonta a 902.3 MB e può essere avviato all'accensione della console da oggi, a partire da questi minuti.

Segnaliamo, peraltro, che connesso a questo update è disponibile anche un aggiornamento per DualSense, il controller di PS5, che non ha ancora caratteristiche note ma dovrebbe migliorare qualcosa in termini di software di controllo per la periferica in questione. Per effettuare l'aggiornamento di questa è necessario collegare il controller a PS5 usando il cavo USB.

Come abbiamo visto ieri, l'aggiornamento di aprile porta con sé caratteristiche piuttosto attese dalla community di utenti, come il supporto per i drive USB esterni, nei quali sarà ora possibile depositare i giochi PS5 per liberare spazio dall'SSD interno, in modo da velocizzare la procedura di trasferimento senza dover effettuare nuovamente l'intero download.

Altre aggiunte interessanti sono rappresentate dallo Share Play attivato su PS4 e PS5 per i giochi cross-gen, oltre a diversi altri elementi che potete trovare nell'elenco che abbiamo pubblicato ieri con la news di annuncio. Segnaliamo, inoltre, che contemporaneamente è stato messo a disposizione anche un update per la PlayStation App su dispositivi mobile, che consente di attivare ulteriori funzioni in remoto.

Mancano ancora informazioni sulla possibilità di espandere la memoria SSD interna attraverso l'applicazione di drive NVME aggiuntivi nell'apposito slot, così come sul supporto al VRR e altre funzioni HDMI 2.1, che evidentemente arriveranno con aggiornamenti successivi a PS5.