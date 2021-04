Ubisoft spegne i server di vari Rainbow Six, Assassin's Creed e altri giochi passati

Ubisoft ha annunciato la prossima chiusura dei server per vari giochi usciti negli anni passati, tra i quali troviamo alcuni Rainbow Six, Assassin's Creed, Far Cry, Splinter Cell e altri che perderanno il supporto online e multiplayer nei prossimi mesi, tra giugno e il resto del 2021.

I server dei primi 8 verranno spenti dall'1 giugno, mentre per il gruppetto dei Rainbow Six e Ghost Recon non c'è ancora una data precisa ma lo spegnimento è comunque previsto entro il 2021. Tutti i contenuti single player continueranno a poter essere giocati anche dopo lo spegnimento, ma le modalità multiplayer non potranno più essere effettuate.