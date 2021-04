PS4: aggiornamento 8.50 disponibile, le novità

Come molti già sapranno, PlayStation 5 ha ricevuto un importante aggiornamento durante la giornata odierna. La console di nuova generazione è al centro dell'attenzione, ma questo non significa che PS4 non abbia nulla da dire. La "vecchia" console di Sony ha infatti reso disponibile l'aggiornamento 8.50 per il firmware. Ecco il peso e le novità che propone.

Prima di tutto, dovete sapere che l'aggiornamento 8.50 del firmware di PS4 pesa 481.7 MB: non si tratta quindi di un update particolarmente massiccio e non dovrebbe richiedere troppo tempo per il download. Come sempre, per poter accedere al PS Store o giocare online è necessario eseguire l'update: in caso contrario rimarrete offline.

L'aggiornamento 8.50 non è inoltre il classico "miglioramento delle prestazioni". Prima di tutto, viene abilitata la funzione Share Play con i giocatori PS5 all'interno della sezione Party. Inoltre, da ora potete attivare o disattivare le notifiche dei messaggi per ogni singolo gruppo del quale si è parte: è possibile farlo tramite la sezione Opzioni del gruppo.

PS4 continua ad aggiornarsi

Ci sono poi una serie di update a funzioni già presenti. Ora è anche possibile usare la funzione Richiesta di partecipazione per chiedere al leader della sessione di gioco di farti accedere alla sessione di gioco. Il leader può quindi inviare un invito per permetterti di unirti. Quando giochi a un gioco che hai nascosto, gli altri giocatori non possono vedere che vi stai giocando. Le communities sono state rimosse. Sono stati aggiornati i formati di file per le memorie di archiviazione esterne: l'aggiornamento sarà automatico al primo collegamento e successivamente il device non funzionerà più con PS4 non aggiornate. Queste sono tutte le novità dell'aggiornamento 8.50.

Vi segnaliamo anche che l'aggiornamento di aprile 2021 di PS5 include un paio di sorprese.