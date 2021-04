The Forgotten City: nuovo trailer per la mod di Skyrim che diventa un gioco completo

Il publisher Dear Villagers e lo sviluppatore Modern Storyteller hanno rilasciato un nuovo trailer, tramite IGN USA come potete vedere qui sopra, per The Forgotten City. Si tratta di un gioco basato sull'omonima mod di The Elder Scrolls Skyrim, in arrivo la prossima estate su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La mod è stata scaricata più di due milioni di volte e il gioco completo è ancora più promettente. Ci ritroveremo all'interno di una città sotterranea segreta durante gli anni dell'Impero Romano. Questa città è una piccola utopia nella quale, però, se anche solo una singola persona infrange la misteriosa Legge dorata, tutti muoiono. Noi saremo un viaggiatore nel tempo che si ritrova 2000 anni nel passato e dovremo rivere gli ultimi momenti della città in un loop infinito, esplorando e interrogando le persone, per cercare di cambiare le sorti della città. Riusciremo a svelare il mistero di The Forgotten City?

Potremo risolvere i problemi a modo nostro, utilizzando ragione, fascino, corruzione, furtività, intimidazione o sfruttando abilmente il loop temporale. Potremo anche creare il nostro personaggio liberamente, scegliendo sesso, etnia e la nostra storia. Rispetto alla mod originale, vi sono molti cambiamenti: una nuova città, nuovi personaggi e nuovi risvolti di trama; non manca una nuova colonna sonora e un nuovo doppiaggio professionale.

