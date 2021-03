Skyrim: modder trasforma per sbaglio Riften in una città di formaggio

Skyrim: Riften diventa di formaggio

Qual è la migliore mod di Skyrim? Addentrarci in questa discussione potrebbe essere rischioso, visto che esistono molteplici mod di qualità che migliorano la grafica, aggiungono quest o rendono il sistema di combattimento completamente diverso. È stata però pubblicata una mod che potrebbe veramente competere con tutti i concorrenti. Questa mod trasforma Riften in una città di formaggio e lo fa per sbaglio.

Partiamo però dall'inizio. WickWah ha pubblicato una sua creazione su Nexus Mod a fine 2019: la mod si occupava di trasformare Whiterun in una "città d'alberi". Lo stile della cittadina veniva completamente cambiato, divenendo arboreo e floreale. Il modder ha quindi deciso di fare lo stesso con la città del sud-ovest di Skyrim, Riften. Purtroppo, invece di inserire degli alberi, ha inserito per errore del formaggio. Potete vederlo voi stessi dall'immagine nella notizia. Il bello è che ha deciso di pubblicare la mod comunque, trovando l'errore divertente.

Il modder spiega che "sarebbero dovuti essere alberi, ma sembra che la funzione di autocorrezione del programma avesse altri piani. Ha cambiato albero in formaggio [ndr, da "trees" a "cheese"]". Il modder usa il famoso meme di Cattivissimo Me per spiegare la situazione, come potete vedere voi stessi su Nexus Mod: tramite questo link potete anche scaricare la mod, nel caso nel quale vogliate trasformare la vostra Riften di Skyrim in una città di formaggio.

