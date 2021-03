Epic Games aderisce a IIDEA

Epic Games ha aderito a IIDEA (Italian Interactive Digital & Entertainment Association), l'associazione di categoria che rappresenta l'industria videoludica italiana. Trattandosi di uno degli sviluppatori più importanti del mondo, si tratta di un momento decisamente importante.

Epic Games è lo sviluppatore di Unreal Engine, motore di molti dei giochi più importanti del mondo e utilizzato da migliaia di studi di sviluppo in tutto il mondo per creare giochi premiati in ogni forma e dimensione. Epic è anche lo sviluppatore di Fortnite, uno dei più grandi franchise di videogiochi al mondo con oltre 350 milioni di account e 2,5 miliardi di connessioni di amici.

Marco Saletta, il Presidente di IIDEA, ha dichiarato in merito: "Siamo orgogliosi di accogliere Epic Games come nuovo membro di IIDEA attraverso il suo brand Unreal Engine. Epic ha alle spalle molti anni di esperienza nel settore e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per condividere la loro conoscenza e passione con i nostri membri. Il nostro desiderio è che la collaborazione con Epic duri a lungo per supportarci nel nostro obiettivo di rafforzare la crescita dell'industria dei videogiochi italiana".

"Con oltre 80 aziende presenti all'interno di IIDEA, l'Italia ha senza dubbio una comunità attiva e vivace ed è uno dei principali attori dell'industria globale. In Epic Games lavoriamo instancabilmente per supportare gli sviluppatori attraverso le nostre numerose iniziative come Epic Online Services, Epic MegaGrants, Unreal Fest e Unreal Presents. Non vediamo l'ora di essere un membro attivo all'interno dell'Associazione e di aiutarla a raggiungere gli obiettivi di sviluppo per le aziende e per l'industria italiana in generale", ha aggiunto Rocco Scandizzo, Head of Games' Engine Business Development per EMEA di Epic Games.