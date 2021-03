Super Bomberman R ha venduto due milioni di copie

Konami ha annunciato che Super Bomberman R ha venduto più di due milioni di copie tra tutte le piattaforme su cui è stato lanciato. Se ricordate, originariamente era un titolo esclusivo per Nintendo Switch, parte della line up di lancio della console (marzo 2017), ma nel 2018 è arrivato anche su PS4, Xbox One e PC.

Da specificare che non stiamo parlando di Super Bomberman R Online, un battle royale attualmente disponibile solo per Stadia, ma in arrivo anche su PC, Xbox One e PS4.

Visto il successo di Super Bomberman R, Konami vuole dedicargli una campagna commemorativa, di cui presto svelerà tutti i dettagli. Probabilmente in futuro arriverà anche un seguito vero e proprio, ma specifichiamo che questa è soltanto una nostra ipotesi.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Super Bomberman R, in cui Marco Perri ha scritto:

Super Bomberman R poteva essere di più, ma poteva anche andare peggio. Detto in tutta onestà, la sensazione è sempre piacevole, anche dopo tanti anni. È che Konami avrebbe potuto mettere più impegno per consegnare uno Story Mode più strutturato e ambizioso. Avrebbe anche potuto arricchire maggiormente la disponibilità di opzioni a disposizione nella creazione delle sessioni multiplayer. Si, poteva fare di più. Però poteva anche essere un prodotto peggiore, meno curato, meno rispettoso dell'eredità e così, per fortuna, non è. Vogliamo pensare che sia un primo ritorno dello storico Bomberman sugli scaffali e che le sue future iterazioni siano sempre giustificate tanto al botteghino quanto tra le mani dei giocatori di una volta. Ci speriamo, dai.