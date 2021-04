Saga Frontier Remastered, la recensione: il ritorno di un grande classico

È il momento di un altro gradito ritorno dai "bei tempi che furono": oggi la recensione di Saga Frontier Remastered per PlayStation 4 vi riporta direttamente al 1997, anno in cui il titolo originale venne pubblicato in Giappone (e poi il 25 marzo 1998 successivo anche negli Stati Uniti). Parliamo di uno dei giochi di ruolo più noti di sempre, almeno di nome anche presso chi si mantiene lontano dal genere; che a suo tempo propose, con tutti i limiti dell'epoca, un mondo incredibilmente vasto, un gameplay non lineare e personaggi notevolmente carismatici. Per questi e altri motivi, negli scorsi mesi l'annuncio della sua remastered da parte di Square Enix è stato accolto con gioia dai fan. Dal 15 aprile 2021 (cioè da domani) Saga Frontier Remastered sarà ufficialmente disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e anche su dispositivi mobile (Android e iOS) al prezzo di 24,99 euro. Intanto noi abbiamo passato parecchie ore in compagnia di più della metà dei suoi personaggi, e siamo pronti a raccontarvene tutte le novità.

La storia, o meglio: le storie Solitamente dedichiamo il primo paragrafo di una recensione alla storia, o trama o mondo narrativo della produzione in questione: ma nel caso di Saga Frontier Remastered è opportuno invece parlare di storie, al plurale. Difatti ciascun giocatore sceglierà il proprio personaggio preferito, dopo aver letto poche righe dedicate alla sua identità e al suo contesto, e da quel momento in poi seguirà seguirà la sua linea narrativa all'interno di un mondo di gioco che vi si adatterà di conseguenza, pur mantenendo "fissi" i suoi luoghi principali. Saga Frontier Remastered e i suoi personaggi Ne consegue che Saga Frontier Remastered ha da offrire ben otto trame principali: il titolo originario in verità ne aveva "soltanto" sette, ma la riedizione aggiornata ha incluso un altro protagonista, Fuse, oltre ad alcuni ritocchi per un altro dei presenti di cui parleremo più avanti. Ciascuna storia dura un buon numero di ore, permette di viaggiare tra molti mondi e luoghi differenti, nonché di assistere ad eventi unici. È chiaro, di conseguenza, che la longevità e la rigiocabilità del titolo rappresentano ancora oggi alcuni dei valori principali della produzione. Anche considerando il fatto che la modalità New Game Plus vi permetterà di rigiocare ancora una volta da capo tutto da capo (potrete insomma "chiedere il bis"), con alcune modifiche. Saga Frontier Remastered: ben otto trame e storie Dal punto di vista delle caratteristiche delle singole linee narrative, oggi si potrebbe facilmente incorrere nell'errore di giudicarle banalotte o scontate. Bisogna però ragionare, invece, contestualizzando il titolo, e pensare a quanto poteva apparire fresco e ricco già nel 1997. Di spunti interessanti ve ne sono parecchi: potrete ad esempio giocare nei panni del mostro Riky, che per salvare il suo mondo dalla catastrofe intraprende un viaggio alla ricerca di nove anelli magici; o di Blue, un mago molto abile che visiterà le varie Regioni per apprendere incantesimi sempre più complessi e potenti, al fine di eliminare per sempre il suo rivale, il fratello Rouge. Sono soltanto alcuni spunti, utili a rendere l'idea: tra gli altri personaggi troverete anche un robot che ha perso la memoria, un menestrello coinvolto in complotti tra organizzazioni segrete, una donna ingiustamente accusata dell'omicidio del suo fidanzato, e molto altro ancora.

Trofei PlayStation 4 Come prevedibile Saga Frontier Remastered porta su PlayStation 4 anche una lista bella corposa di trofei, incluso quello di Platino. Per ottenerli tutti quanti dovrete giocare nei panni dei vari protagonisti, portare a termine le rispettivi linee narrative, ivi inclusa quella di Fuse. Vi ci vorrà un po', ma non si tratta di nulla di impossibile.

Le novità della remastered Chiaramente Saga Frontier Remastered verrà acquistato su PlayStation 4 (o volendo altrove) innanzitutto da coloro che vorranno rivivere le stesse emozioni di tanti anni fa: questo è un fatto. Ma un altro fatto consiste invece in tutte le novità del caso, con cui Square Enix ha abbellito e impreziosito la riedizione in questione. Inizialmente non ci avevano colpito più di tanto, anche perché la principale revisione (quella meramente grafica) ancora adesso ci lascia con sensazioni contrastanti. È opportuno, in ogni modo, partire da qui: e cioè dal fatto che Saga Frontier Remastered ora è fruibile in HD su qualsiasi dispositivo. Saga Frontier Remastered: la gestione del party è ancora molto profonda Più rilevanti, in verità, sono certamente altre aggiunte di tipo contenutistico o modifiche tecniche di vario tipo. Per quanto riguarda il materiale inedito: adesso potrete giocare anche con il personaggio Fuse, che porta così ad otto il numero dei protagonisti; non sarà disponibile immediatamente, ma dovrete soddisfare determinate condizioni giocando prima con tutti gli altri presenti. Impersonando Fuse, un agente speciale, vivrete da una diversa prospettiva eventi legati ai sette eroi principali del franchise; l'intento degli sviluppatori è stato certamente quello di aggiungere maggiore varietà senza rendere il tutto banale, ed è stato centrato. Tra l'altro la storia di Fuse non è stata improvvisata, ma scritta dal direttore della serie SaGa Akitoshi Kawazu e dallo sceneggiatore Benny Matsuyama. Saga Frontier Remastered e le sue battaglie frenetiche Vi farà anche piacere sapere che la remastered ha reintrodotto alcuni eventi e filmati legati alla linea narrativa di Asellus, che nella prima edizione erano stati tagliati per necessità di spazio. Ancora, l'inedita modalità New Game Plus permette di ricominciare a giocare portando co sé alcuni materiali già presenti nel primo salvataggio (crediti, abilità, tecniche, e oggetti dell'inventario). A parte vanno considerate le tantissime personalizzazioni e modifiche legate all'interfaccia di gioco, che potrete sperimentare da voi sin dai primi secondi nel menù principale. Per esempio potrete alterare la velocità di gioco fuori e dentro i momenti delle battaglie, raddoppiandola; oppure in generale potrete triplicare la rapidità di movimento del protagonista mentre si muove tra i diversi scenari. Anche i nemici, però, si muoveranno più rapidamente: e dunque evitarli sarà ugualmente complesso.

Comparto tecnico Saga Frontier Remastered e i suoi boss Saga Frontier Remastered è, appunto, una riedizione aggiornata del titolo originale, non un vero remake (non è stato, cioè, rifatto praticamente da zero). Ciò è perfettamente evidente nel comparto tecnico della produzione, che mostra risultati altalenanti. Da un lato, il "vecchio Saga Frontier" era esattamente così: piccolo, spigoloso, dai fondali variamente ispirati, con tutti quegli avatar bidimensionali che si muovevano a su schermo. Come riportarlo nel mondo contemporaneo, e in HD, senza snaturarlo o renderlo addirittura grottesco? Si è scelto di aggiornare principalmente i modelli dei vari protagonisti: noterete subito che proprio i personaggi (principali e secondari) sono gli elementi più curati a schermo; una buona mano è stata riservata anche ai filmati, gradevoli e definiti. Gli ambienti di gioco, che si tratti di città, grotte, paludi o rete fognarie, non sempre sono invece ugualmente ben realizzati. Alcuni oggetti presenti, anzi, sembrano proprio sgranati, e risaltano fortemente se confrontati con gli altri. Ottima invece la colonna sonora, già eccellente a suo tempo e perfettamente aggiornata.