RiMS Racing, data di uscita e dettagli insieme al primo trailer ufficiale

RiMS Racing ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Nacon con il primo trailer del gioco e un comunicato che rivela numerosi dettagli sul nuovo racer motociclistico.

Dopo la data di uscita di WRC 10 e le attese novità riguardanti Test Drive Unlimited Solar Crown, il publisher ha confermato che RiMS Racing sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 19 agosto.

Rendendo gli aspetti meccanici parte centrale del gioco, RiMS Racing fornisce un'esperienza di simulazione unica, che richiede ai giocatori di combinare le abilità legate alla meccanica con quelle di guida.





RiMS Racing, una spettacolare sequenza di guida in prima persona.

Utilizzando un innovativo sistema di gestione della meccanica, è possibile ottimizzare ogni parte della propria moto fino al più piccolo componente. Con oltre 500 pezzi di ricambio ufficiali e più di 200 articoli ufficiali di equipaggiamento per il pilota, RiMS Racing stabilisce un nuovo standard per il realismo e le opzioni di personalizzazione.

Proprio come un vero pilota, è possibile analizzare lo stato della moto in tempo reale per perfezionarne il set-up. Dalla temperatura dei dischi dei freni alla pressione delle gomme, dal comportamento delle sospensioni, all'elettronica, la fisica ultra-realistica e precisa di RiMS Racing ricrea ogni pericolo della corsa.

Si inizierà l'avventura scegliendo una moto tra otto dei più potenti modelli europei e giapponesi, ricreati con una precisione ineguagliabile grazie alla stretta collaborazione con ogni produttore. Il video presenta la MV Agusta F4 RC e la sua meccanica di precisione.

Questa quattro cilindri da oltre 200 cavalli è il modello di punta di MV Agusta ed è dotata di un ammortizzatore Ohlins TTX 36, impianto frenante radiale Brembo e carenatura realizzata principalmente in carbonio. Tutte queste componenti sono riprodotte nei minimi dettagli in RiMS Racing. Un'altra moto iconica che i giocatori ameranno guidare è la Ducati Panigale V4 R. Con questo capolavoro di Ducati, il produttore italiano di moto di ispirazione sportiva caratterizzate da motori ad alte prestazioni, design innovativo e tecnologia all'avanguardia, ogni dettaglio è stato progettato appositamente per le corse: l'aerodinamica, il telaio, le prestazioni, persino il suono ipnotizzante del suo motore.

Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard... Viaggia per il mondo e goditi gare emozionanti su 10 circuiti ufficiali fedelmente ricreati. Per coloro che preferiscono le strade, inoltre, sono stati riprodotti cinque percorsi negli splendidi paesaggi di Stati Uniti, Norvegia, Australia, Spagna e Italia per un'esperienza di corsa diversa su due ruote!