Returnal per PS5, un trailer giapponese con sequenze di gameplay inedite

Returnal, il nuovo titolo realizzato da Housemarque in esclusiva per PS5, torna a mostrarsi in video con un trailer giapponese ricco di sequenze di gameplay inedite.

Dopo il video di gameplay dallo State of Play, Returnal si conferma anche in questo filmato uno sparatutto frenetico e spettacolare, caratterizzato da alcune meccaniche davvero interessanti.

La protagonista dell'avventura, Selene, è infatti un'astronauta che finisce dispersa su di un pianeta alieno e lì si ritrova intrappolata in una sorta di loop temporale: ogni volta che muore, la sua giornata ricomincia da capo.

Tuttavia lo scenario che la circonda cambia a ogni risveglio, presentando nuove sfide e nemici inediti che metteranno a dura prova le sue abilità in combattimento, grandi protagoniste in questo trailer.

Returnal sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 30 aprile.